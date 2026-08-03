Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Düzce'deki kampında Kocaelispor maçının ardından yenilenme çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, 6 Ağustos'ta kampı bitirip hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde idmana çıktı. Kocaelispor ile dün hazırlık maçında karşılaşan başkent temsilcisinin futbolcuları, yenilenme çalışması yaptı.
Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA