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Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Düzce'deki kampında Kocaelispor maçının ardından yenilenme çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, 6 Ağustos'ta kampı bitirip hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde idmana çıktı. Kocaelispor ile dün hazırlık maçında karşılaşan başkent temsilcisinin futbolcuları, yenilenme çalışması yaptı.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA
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