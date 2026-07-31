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Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'de kamp yapan kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü dün hazırlık müsabakasında 1-0 mağlup eden başkent temsilcisi, dar alanda pas, top çalma ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Başkent ekibi, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA
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