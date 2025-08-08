Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanlar sonrası kadroda kart cezalısı ve tedavi gören oyuncular yer almayacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, koordinasyon, top kapma ve duran top organizasyonlartı.
Samsun'a bugün gidecek başkent ekibinde kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile tedavisi devam eden Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda yer almayacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor