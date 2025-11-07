Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 11'e çıkardı. Maçta goller Thalisson ve Niang'dan gelirken, konuk ekipten Shomurodov da bir gol kaydetti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı
Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu)
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov
Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (Penaltıdan) ( Gençlerbirliği ), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir )
Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir ), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira ( Gençlerbirliği )
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. da Costa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crespo, kaleci Velho'nun yanından verdiği pasta Shomurodov, topu ağlara gönderdi: 1-1
51. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Umut Güneş ile girdiği ikili mücadelede Tongya'nın yerde kalması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıyı kullanan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasında Tongya'nın pasında Göktan Gürpüz, ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten az farkla auta gitti.
90+9. dakikada Shomurodov'un pasında Umut Güneş'in ceza sahasında yaptığı tek vuruşta kaleci Velho, meşin yuvarlağı sağ direğin dibinden kurtardı.
Gençlerbirliği, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Başkent ekibi, bu sonuçla puanını 11'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.