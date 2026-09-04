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Gençlerbirliği, Benfica B'den Rafael Luis'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapısından yetiştiği Benfica'da B takımında oynayan Luis, geçen sezon bonservisinin kiralandığı Strasbourg ekibinde ise Fransa Ligue 1, UEFA Konferans Ligi ve Fransa Kupası'nda 18 maçta görev yaptı.

Kaynak: AA
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