Gençlerbirliği, Benfica B'den Rafael Luis'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Altyapısından yetiştiği Benfica'da B takımında oynayan Luis, geçen sezon bonservisinin kiralandığı Strasbourg ekibinde ise Fransa Ligue 1, UEFA Konferans Ligi ve Fransa Kupası'nda 18 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA