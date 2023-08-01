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Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 32 yaşındaki forvet Oltan Karakullukçu'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Oltan Karakullukçu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Pendikspor'da forma giyen Oltan, geçen sezon İstanbul temsilcisi ile 11 maça çıkarken 2 gol attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 32 yaşındaki forvet Oltan Karakullukçu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Oltan Karakullukçu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Pendikspor'da forma giyen Oltan, geçen sezon İstanbul temsilcisi ile 11 maça çıkarken 2 gol attı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Oltan Karakullukçu Gençlerbirliği Pendikspor Trendyol Spor Haberler

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