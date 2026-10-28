Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği olağanüstü seçimli tüzük tadil genel kurulunu 15 Kasım 2026'da yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Haydar Arda Çakmak başkanlığında Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun yapılması kararını aldı. Genel kurul 15 Kasım 2026 Pazar saat 10.00'da, çoğunluk sağlanamazsa 22 Kasım 2026 Pazar saat 10.00'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Başkan Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun yapılması kararı aldı.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, kulübün Olağanüstü Seçimli ve Tüzük Tadil Genel Kurulu, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurulun ikinci toplantısı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da, çoğunluk aranmaksızın belirlenen gündem doğrultusunda yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Cumhuriyet’le yaşıt! 103 yaşındaki Nazife nine 29 Ekim’i pastayla kutladı

Cumhuriyet'le aynı yaşta! Nazife ninenin haklı gururu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes öğretmen sanıyordu! Cezaevi firarisi çatıda gizlenirken yakalandı

Herkes öğretmen sanıyordu! Gerçek çatıda ortaya çıktı
Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti! Kameralar kayıttaydı

Pes dedirten rahatlık! Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti
Stadı su bastı, kupa maçı devre arasında ertelendi! Fethiyespor-Eyüpspor maçında ilk yarı 2-1 bitmişti

Devre arasında stat göle döndü! Süper Lig ekibi 2-1 öndeydi
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Gözler Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi

Bir il bu skandalı konuşuyor! Domuzdan yapılan sucuklar böyle imha edildi