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Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda gerginlik

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda gerginlik
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Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gerginlik çıktı.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik çıktı.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Başkent ekibinin mali planı ve denetim raporlarının da açıklandığı genel kurulda konuşma yapıldığı sırasında gerginlik çıktı. Transfer harcamaları konusuyla ilgili çıkan olayları divan tarafı sakinleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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