Gençlerbirliği'nin Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün İstifa Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 1,5 yıldır sportif direktörlüğünü yapan Ali Ekber Düzgün, kulübe istifasını sundu. Düzgün'ün liderliğinde Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti.

Kırmız-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev yapan Düzgün, yazılı olarak kulübe istifasını sundu.

Düzgün'ün başkent kulübünde sportif direktörlük görevini üstlendiği süreçte Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.

Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde geçmiş dönemlerde de çeşitli görevler almıştı.

