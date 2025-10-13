Gençlerbirliği'nin Oyuncusu Moussa Kyabou Ameliyat Oldu
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. 27 yaşındaki futbolcunun lisansı dondurulmuştu.
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ameliyat edildi.
Kulübün açıklamasına göre, sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan 27 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Ankara Hastanesinde arka çapraz bağ ve kıkırdak cerrahisi operasyonu geçirdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor