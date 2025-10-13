Haberler

Gençlerbirliği'nin Oyuncusu Moussa Kyabou Ameliyat Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. 27 yaşındaki futbolcunun lisansı dondurulmuştu.

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ameliyat edildi.

Kulübün açıklamasına göre, sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan 27 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Ankara Hastanesinde arka çapraz bağ ve kıkırdak cerrahisi operasyonu geçirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye damga vuracak görüntüler! Trump ile Macron bilek güreşine tutuştu

Bir anda başladılar! Trump ile Macron arasında sıra dışı anlar
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.