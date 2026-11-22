Gençlerbirliği'nin olağanüstü kurulunda başkanlığa tek aday Ali Osman Avşar seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa tek aday Ali Osman Avşar seçildi. Yönetim ve denetim raporlarının ibra edildiği kurulda Avşar, açık oylamayla kulübün yeni başkanı oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Ali Osman Avşar seçildi.
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, Gençlerbirliği'nin yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısına tek aday giren Ali Osman Avşar, açık oylamayla Arda Çakmak'ın ardından kırmızı-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı