Haberler

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Türkiye Kupası açıklamalarında yarı final için Galatasaray'ı işaret etmesine tepki göstererek, henüz oynanmamış maçta kendilerini yok sayan sözleri "talihsiz bir değerlendirme" olarak nitelendirdi.

  • Gençlerbirliği Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Türkiye Kupası çeyrek finali için yaptığı açıklamalara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
  • Gençlerbirliği, Yıldırım'ın henüz oynanmamış çeyrek final maçında kendilerini yok sayan bir değerlendirme yaptığını belirtti.
  • Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazandığını ve çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya talip olduğunu ifade etti.

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Gençlerbirliği Kulübü, Yıldırım'ın sözlerine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ YOK SAYAN TALİHSİZ BİR DEĞERLENDİRME"

Gençlerbirliği Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti. Yıldırım'ın Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final karşılaşmasını değerlendirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesinin henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği'ni yok sayan talihsiz bir değerlendirme olduğu vurgulandı.

Kulübün açıklamasında, kulüplerin kendilerine güven duymasının doğal olduğu ancak futbolun sahada oynandığı hatırlatıldı.

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

"MAÇLAR SAHADA KAZANILIR"

Açıklamada, maçların kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları ya da puan tablosundaki konumlarıyla değil sahada verilen mücadeleyle sonuçlandığına dikkat çekildi. Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği'nin çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya talip olduğu ifade edildi.

Gençlerbirliği ayrıca açıklamasında, Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği destekle futbol kamuoyunun takdirini kazanan Yüksel Yıldırım'a sitemlerini ilettiklerini belirterek, Samsunspor'a Avrupa yolunda başarı dileğinde bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCece Cece:

bu başkanın karakter sorunu var gs artığının

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi