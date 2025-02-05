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Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e transfer oldu

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Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncularından Baran Yıldız'ın, İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olduğunu açıkladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayımladığı veda mesajında, yeni takımında hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemizi gururlandıracak işler yapacağını ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncularından Baran Yıldız'ın, İngiliz ekibi Newcastle United'a transferinin gerçekleştiğini söyledi.

RESMİ İMZALAR DA ATILDI

Ali Ekber Düzgün, yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "Yeni serüveninde başarılar Baran" paylaşımı yapıldı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız da yayımladığı veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e transfer oldu
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yolun, izin açık olsun. Başarılar.

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Haber Yorumlarışevket aksoy:

Umarım kaybolmasın. Başarılar dilerim.

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