Gençlerbirliği'nden Newcastle'a 18'lik transfer
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu.
Kulübün açıklamasında, Ousmane Diabate'nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Newcastle United'a transferi tamamlanan Diabate'nin sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık forma giyeceği bilgisi verildi.
Kaynak: AA