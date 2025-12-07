Haberler

Gençlerbirliği'nden kendi sahasında sükseli galibiyet

Güncelleme:
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 14'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u ağırlayacak.

