Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Kulüp, oyuncusunu tebrik ederek başarılar diledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı kalecimiz Ricardo Velho, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuzu tebrik ediyor, görev alacağı müsabakalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Portekiz'in açıkladığı aday kadroda Velho'nun yanı sıra kaleciler Diogo Costa, Jose Sa ve Rui Silva da bulunuyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
