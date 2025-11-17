Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim
Gençlerbirliği, Süper Lig'de karşılaşacağı Galatasaray maçına özel hazırlandığı Antalya kampını bitirdi. Gençlerbirliği yönetimi, puan alınması durumunda bu karşılaşmaya özel olarak oyuncularına yüksek bir prim verecek.
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, liglere verilen millî maç arasında Antalya'da çalışmalarını özel olarak sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, kampın sona ermesinin ardından başkente döndü.
GALATASARAY MAÇINA ÖZEL PRİM
Zorlu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği yönetimi, futbolcuları sevindirecek müjdeyi duyurdu. Başkent ekibinin yönetimi, Galatasaray karşılaşmasında puan alınması durumunda sadece bu karşılaşmaya özel olarak oyuncularına yüksek bir prim verme kararı aldı.
MAÇ NE ZAMAN?
Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a konuk olacağı maç 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, takımının başında üçüncü kez sahaya çıkacak.