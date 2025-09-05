Gençlerbirliği'nden büyük sürpriz! Inter'in 25 milyon euro ödediği Sensi'yi istiyorlar

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ligin yeni ekibi Gençlerbirliği'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

SENSI'YE 2 YILLIK TEKLİF

Nicolo Schira'nın haberine göre; Gençlerbirliği, Serie A ekibi Monza ile yollarını ayıran tecrübeli merkez orta saha oyuncusu Stefano Sensi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ve Başkent ekibinin İtalyan oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

INTER 25 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Kariyerinde Cesena, Sassuolo, Inter ve Sampdoria formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu en yüksek bonservisli transferini Inter'e imza attığında gerçekleştirmişti. Inter, Sensi için Sassuolo'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda formasını giydiği Monza'da 14 maça çıkan Sensi, bu maçlarda 1 gol attı.