Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir için "geçmiş olsun" mesajı

Güncelleme:
Natura Dünyası Gençlerbirliği, bonservisini kiraladığı Amed Sportif Faaliyetler'de sakatlık geçiren futbolcusu Dilhan Demir için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Devre arası transfer döneminde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e bonservisini kiraladığımız futbolcumuz Dilhan Demir'in, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Dilhan'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara çok daha güçlü dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

