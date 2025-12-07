Haberler

Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel açıklaması

Gençlerbirliği'nden Volkan Demirel açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in istifasını kabul etti. Demirel, bugünkü Fatih Karagümrük maçından sonra görevinden ayrıldığını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden başkent ekibi Gençlerbirliği'nde, teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, Volkan Demirel'in istifa kararının kabul edildiğini duyuruldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'in bu kararı yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalıştığı kısa sürede oyuncularımızın sevgisini ve takdirini kazanan Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
