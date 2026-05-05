Haberler

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent temsilcisi, bu sezon iki kez takımı emanet ettiği Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'Evine hoş geldin' diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Bu sezon 6. kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği, ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlıları daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013, 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 ile bu sezon 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihlerinde çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ankara ekibi, Volkan Demirel'in birinci döneminde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, Metin Diyadin ile ilk döneminde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Levent Şahin dönemini 1'er mağlubiyet ve beraberlikle kapatan Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci dönemindeki 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performansının ardından sezonun bitimine iki hafta kala takımı Metin Diyadin'e emanet etti.

Gençlerbirliği, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı