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Gençlerbirliği'nde Osman Sungur Yeni Başkan Seçildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, yeni başkan seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 3 adayla gidilen olağanüstü genel kurulda Osman Sungur yeni başkan oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'ndaki olağanüstü genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğu ile ibra ve kabul edildi. Daha sonrasında divan kuruluna Osman Sungur, Murat Şamil Şen ve Serkan Aydın aday listelerini iletti. Genel kurula gelen 503 delegenin 458'i oy kullanırken Sungur, 179 delegenin oyunu alarak Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına seçildi. Serkan Aydın 178, Murat Şamil Şen ise 99 delegenin oyunu aldı.

Başkan Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde, Metin Özarslan, Atilla Yıldırım, Erhan Kızılmeşe, Taner Ünlü, Sinan Aydın, Mehmet Hakan Onkur, Rıfat Songür, Hıfzı Kuruşa, Ateş Şendil, Murat Karahan, Savaş Çolakoğlu, Berk Uysal, Harun Erol, İsmail Geliç, Kenan Memiş, Ahmet Gültekin Bakkaloğlu, Canpolat Aras, Hakan Çınar, Özgür Durşen, Adem Becerikli, Coşkun Balkan, Tolga Turgut, Mehmet Selvi, Erdem Göktürk yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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