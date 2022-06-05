Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçildi - Haberler

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin bugün yapılan genel kurulunda Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçildi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda düzenlediği genel kurula katılan 526 delegenin 377'sinin oyunu alan Niyazi Akdaş, yeniden başkan oldu.

Genel kurulda ayrıca kırmızı-siyahlı kulübün şirketleşmesine yönelik sunulan ek önerge de oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketleşme önergesi görüşülürken üyeler arasında tartışma çıktı. Gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ve Niyazi Akdaş'ın sakinliğe davet eden konuşmasının ardından sona erdi.

Niyazi Akdaş, genel kurulun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızı sükunete davet edinci herkes yerine oturdu. Gençlerbirliği'ne layık olduğu şekilde kongremizi sonuçlandırdık." dedi.

Yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin "çizilmiş" olabileceğini dile getiren Akdaş, "Her seçimde olduğu gibi burada da olması normaldir. Biz liste olarak Gençlerbirliği'ne hizmet etmek için buradayız. Gençlerbirliği mali bakımdan eski günlerindeki gibi olsun diye elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Gençlerbirliği'ne layık olmayacak şekilde bir şirketleştirme gerçekleştirmeyeceklerini ifade eden Niyazi Akdaş, şunları söyledi:

"Öncelikle transfer yasağını kaldırıp takımı kuvvetlendirmek istiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama tek hedefim Gençlerbirliği'ni 100 yılında layık olduğu Süper Lig'e çıkarabilmek. İnşallah bunda muvaffak olurum. Bizim yaklaşık 7 oyuncu eksiğimiz var. Takımımızda birbirine alışmış oyunculardan kurulu."

Yönetim Kurulu

Niyazi Akdaş başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Sinan Aydın, İsmet Beltan, Talip Çankırı, Eraslan Er, Emre Gökdemir, MUrat Güneş, KUbilay Güvenç, KAtir HAtipoğlu, MUrat Karahan, Cem Karakaşoğlu, Kenan Memiş, Esra Özel, Sezgin Özkan, Arif Ölmez, Mehmet Soylu, Emine Toprak, Vahit Vardar, Şahap Yaralı.