Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Gençlerbirliği teknik direktör Metin Diyadin ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
- Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
- Metin Diyadin, Gençlerbirliği'ne 12 Aralık 2025'te göreve başladı.
Süper Lig'in 22. hafta maçında 2-0 öne geçmesine rağmen Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde ayrılık yaşandı.
METİN DİYADİN İLE YOLLAR AYRILDI
Başkent ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI
Volkan Demirel'in ardından 12 Aralık 2025'te göreve gelen 57 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.