Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in yerine Metin Diyadin'i teknik direktör olarak atadığını açıkladı. Kulüp, Diyadin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini duyurdu.
Başkent ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor