Gençlerbirliği'nde Harun Erol, Yönetimden Ayrıldığını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönen Gençlerbirliği'nde futbol şubesi sorumluluğunu üstlenen Harun Erol, gelecek süreçte yönetimde yer almayacağını belirtti ve altyapıdan genç oyuncuların kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönen Gençlerbirliği'nde futbol şubesi sorumluluğu görevini üstlenen Harun Erol, başkent ekibinin yeni döneminde yönetimde yer almayacağını söyledi.

Harun Erol, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamasında kırmızı-siyahlı camianın, zor dönemlerin ardından "ait olduğu lige" döndüğüne dikkati çekerek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin adı gibi "birlik" olarak Süper Lig'e tekrar yükseldiğini vurgulayan Gençlerbirliği'nin efsane futbolcularından Harun Erol, "Bundan sonraki süreçte mali yapılanmaya dikkat edilmesi, özellikle de altyapımızdan genç oyuncuların kadromuza, Türk futboluna kazandırılması hayati önem taşıyacaktır. Başarı sürdürülebilir olduğunda ancak Gençlerbirliği'nin geleceği sağlam temellere oturacaktır." diye konuştu.

Başkent ekibinin yarınki genel kurulunda yarışacak başkan adaylarına başarı dileyen Harun Erol, seçilecek yönetime destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak

İsrail'in öldürdüğü komutanın yerine geçti! İlk mesajında öfke kustu
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

Milli futbolcuların İspanya maçında kendisinden istedikleri şeye bakın
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.