Gençlerbirliği'nde Başkan Değişikliği İçin Taraftarlar Tesislerde Toplandı

Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübü'nde başkan değişikliği için genel kurul çağrısı yapan yaklaşık 200 taraftar, tesislerde toplandı. İstifa eden başkan Osman Sungur'un ardından taraftarlar, yönetimin genel kurul olmadan bir başkan atamasını istemiyor.

Gençlerbirliği Kulübünde başkan değişikliğinin genel kurula gidilerek yapılması için taraftarlar tesislerde toplandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte genel kurula gidilmeden yönetim içinden birinin başkanlığa geçeceği iddiası üzerine yaklaşık 200 taraftar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldi.

Taraftarlar, saat 19.23'te tesis girişinde "genel kurul çağrısı" yapmaya hazırlanırken Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'un istifa açıklaması kulübün sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yeni başkanın genel kurul toplanmadan yönetim kurulu tarafından belirlenmesini istemeyen taraftarlar, "Mücadeleye devam", "Bu takım kimsenin çiftliği değil" sloganları attı.

Taraftar sözcüsünün okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Hukuksuzluğa karşıyız. Kulübümüzün yönetimi, genel kurul iradesiyle şekillenir ve yine genel kurul iradesiyle değişir. 'Genel kurul ile gelen, genel kurul ile gider' ilkesi, Gençlerbirliği'nin temel taşıdır. Genel kurul dışında, bir başkan değişikliği dayatması, kabul edilemez bir hukuksuzluktur ve bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Hemen ve şimdi 'genel kurul' diyoruz."

Çevik kuvvet ekibi de tesis girişinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
