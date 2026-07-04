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Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, başkan adaylığını açıkladı Açıklaması

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Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Ali Osman Avşar, yönetime gelmeleri halinde kulübe 400 milyon lira bağış yapacaklarını, isim sponsorluğuna karşı olduklarını ve 6 transfer planladıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Ali Osman Avşar, güçlü isimlerle yeni bir yola çıktıklarını belirterek, "Yönetime geldiğimiz taktirde ben ve yönetici arkadaşlarım kulübe 400 milyon lira bağış yapacağız. Notere de taahhütname verdik." dedi.

Ankara'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında genel kurula adaylığını açıklayan Avşar, Seçilmeleri halinde kulübe isim sponsorluğu alınmasına karşı olduklarını belirterek, "İsim sponsorluğunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve kaldırıyoruz. Kongrede bizi destekleyen arkadaşlarımızdan tek ricamız, gündeme geldiği takdirde Gençlerbirliği isim sponsorluğuna ret oyu vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörü Metin Diyadin ile devam edeceklerini vurgulayan Avşar, "Metin Diyadin'in gelmesi için çok ısrar etmiştim. Son iki hafta kala ben getirdim. Metin hoca ile uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip için 6 oyuncu transfer edeceklerini ifade eden Avşar, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da görüşmemiz üzerine 6 tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var şu anda. Onlarla da hemen hemen anlaştık gibi. Seçildiğimiz takdirde ilk hafta 3-4 tane transfer yapacağız. Bu sayıyı ligler başlayana kadar 6'ya çıkarmayı planlıyoruz. Kaleci, sol bek, sol açı, forvet, 8 numara, bir de kanat oyuncusu alacağız. Metin hocayla da görüşüp uygun gördüğü transferleri gerçekleştireceğiz."

Seçilmediği taktirde elindeki verileri seçilen yönetimle de paylaşacağını ifade eden Avşar, "Altyapıyı eski Gençlerbirliği haline getirmeye çalışacağız. Gençlerbirliği altyapısı çok güçlüydü. Arda Güler de bu kulübün altyapısından çıktı. Bazı yönetici arkadaşlarımız özellikle altyapıyla ilgilenip eski haline getirmeye çalışacak. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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