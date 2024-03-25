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Gençlerbirliği'nde Ali Ekber Düzgün genel menajerlik görevine getirildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde "genel menajerlik" görevine Ali Ekber Düzgün getirildi.

Başkent kulübünün futbol şube sorumlusu Harun Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sportif direktör" Emrah Yıldız ile yolların ayrılmasının ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ali Ekber Düzgün'ün geçmiş dönemlerde de Gençlerbirliği'nde çeşitli görevler aldığına dikkati çeken Erol, Düzgün ile "genel menajerlik" için anlaştıklarını dile getirdi.

Kulüp başkanı Osman Sungur'un Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatör Yardımcılığı yapan Ali Ekber Düzgün için sarı-lacivertli kulüp yöneticileriyle de görüştüğünü aktaran Harun Erol, "Ali Ekber Düzgün, Gençlerbirliği'nde çeşitli görevlerde bulunmuş, kulübü, takımı, camiayı bilen güvendiğimiz bir arkadaşımız. Türkiye Futbol Federasyonunda dersler veriyor. Beştepe'de daha önce de uzun yıllar çalıştı, kulübümüzü, altyapımızı iyi biliyor, futbol sevdalısı. Ali Ekber Düzgün'ün başarılı olacağına ve kulübümüze faydalı, güzel işler üreteceğine, katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Düzgün, Gençlerbirliği altyapısında 2005 yılında göreve başladı ve 2006-2007 yılları arasında Gençlerbirliği Oftaş'ta çalıştı.

Gençlerbirliği A Takım Menajerliği görevini 2013-2015 yılları arasında yürüten Düzgün, 2016-2017 sezonunda İzmir ekibi Göztepe'de takım menajeri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 2010 yılından sonra psikolojik performans sertifika programı yürütücülüğü yapan Düzgün, UEFA B, A ve elit düzeylerde TFF antrenör eğitimlerinde uygulamalı ve teorik dersler verdi.

Düzgün, son olarak Fenerbahçe Futbol Akademisinde genel koordinatör yardımcılığı yapıyordu.

Kaynak: AA / Spor

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