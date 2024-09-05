Gençlerbirliği, Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2006 doğumlu oyuncumuz Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mustafa Eren Gençel'e 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.