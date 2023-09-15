Gençlerbirliği, Musa Çağıran'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti. Başkent ekibi, transferin son gününde orta sahasını Musa Çağıran'la güçlendirdi. Gençlerbirliği, daha önce Altay, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor, Osmanlıspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Hatayspor ve Bucaspor 1928 formaları da giyen Musa Çağıran'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.