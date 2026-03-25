Gençlerbirliği Kulübünün son mali tablosu yayımlandı

Gençlerbirliği, 10 Şubat-24 Mart 2026 tarihleri arasındaki finansal durumunu kamuoyuyla paylaştı. Kulübün bütçe açığını kapatma hedefi ve yıl boyunca elde edilen gelirler detaylandırıldı.

Başkent ekibinin açıklamasında öncelikli hedefin, sezon başındaki hatalı kararlar neticesinde oluşan bütçe açığını kapatmak olduğu vurgulanarak, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yönetimi, 12 Şubat'ta paylaşılan ilk tablonun ardından bugün açıklanan verilerle kulüp ekonomisini üyelerin ve kamuoyunun denetimine açmaya devam ediyor. Gençlerbirliği'ni yönetmekle görevlendirilen kurullarımızın öncelikli hedefi, kulübümüzü ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bu yükten kurtarmaktır." denildi.

Tablolara göre kulüp, söz konusu dönemde 403 milyon 676 bin 904,99 lira gelir elde etti. Başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu, kulübe toplam 107 milyon 935 bin lira tutarında finansal kaynak sağladı. Reklam ve sponsorluk geliri ise bu dönemde 53 milyon 730 bin lira oldu.

Aynı dönemdeki toplam ödeme tutarı, 397 milyon 643 bin 631,74 lira olarak açıklandı. Gider kalemlerindeki en yüksek payı futbolcu ödemeleri oluşturdu. Yabancı futbolculara 164 milyon 101 bin 904,05 lira, yerli futbolculara ise 36 milyon 514 bin 319,15 lira ödeme yapıldı.

Kulübün eski başkanlarından Osman Sungur döneminde faktoring firmasından alınan borç için 13 milyon 901 bin 973,44 lira, Jimmy Durmaz'ın fesih anlaşması kapsamında da 7 milyon 330 bin lira para ödendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
