Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerbirliği, Konyaspor'a 2-0 yenildi; Storck duran toptan yediği golleri eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, duran toptan yedikleri iki golün kendilerine yakışmadığını söyledi. Storck, ilk yarıda iki oyuncusunu kaybetmenin organizasyonu bozduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, duran toptan yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını vurguladı.

Konyaspor'un maçta iyi oynadığını anlatan Storck, "Ne yazık ki ilk yarıdaki önemli iki oyuncumuzu kaybetmemiz organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Defansif ve orta saha olarak aslında fena bir oyun ortaya koymuyorduk. Ancak ileriye bir türlü topu taşıyamadık. İleride iyi değildik. Oyunu kuramadık." diye konuştu.

Storck, Konyaspor'un baskılı oynadığını dile getirerek, "İleride oyun kurmamıza engel oldular. İlk yarı sadece bir şansımız vardı, ne yazık ki değerlendiremedik. İki kornerden, duran toptan iki gol yememiz bize yakışmadı. Herkesin ceza sahası içinde adamı vardı ve bu gollerin olmasını engellememiz gerekiyordu. Tabii ki duran top haricinde de rakibimiz şanslar yakaladı. Kalecimiz orada iyi iş yaptı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

Planı olanlar dikkat! AKOM İstanbul için tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Tekne faciasında hayatını kaybeden doktorun son anları yürek burktu: Çocuklara can yeleği giydirmiş

Tekne faciasında can veren doktorun son hareketi yürek burktu
Saros Körfezi'nde 40 santimetrelik mavi denizanası görüntülendi! Çıplak elle dokunulmaması öneriliyor

Kıyıya vuran mavi top değil! Sakın çıplak elle dokunmayın
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Parayı iade etmek yetmeyecek
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

Saatler bugün yeniden ayarlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

Özel'den kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşa dikkat çeken müdahale