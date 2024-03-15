Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Melih Bostan'ın attığı 2 golle Gençlerbirliği üç puanı aldı.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Amilton kale önüne yerden pasında Melih'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Amaral'ın orta alandan pası ile sağ kanattan içeri giren Barış kale önüne pasını gönderdi. Yerden gelen topa Kouakou'nun ayak içi ile yaptığı vuruşunu Nzaba topun kaleye girmesine izin vermedi.

45+2. dakikada sağ kanatta topu alan Amilton ceza alanına koşu yapan Siliki'ye pasını aktardı. Altı pasta Siliki'den topu alan Melih kaleci Harun'un uzağına meşin yuvarlağı yolladı. 2-0

64. dakikada Candeias'ın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte olan Kouakou kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Elias Durmaz (Yiğit Efe Demir dk. 65), Amilton, Akabueze, Siliki (Özgür Çek dk. 65), Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan (Laura dk. 77, Oltan Karakullukçu dk. 90+1)

Yedekler: Orkun Özdemir, Arda Çağan Çelik, Arda Temur, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Halit Yılmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan (Tuncer Duhan Aksu dk. 46), Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Barış Alıcı (Cem Ekinci dk. 46), Candeias, Amaral (Mesut Can Tunalı dk. 85), Beridze (Sheidaev dk. 74), Kouakou

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Emir Ortakaya, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Melih Bostan (dk. 5 ve 45+2) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Siliki, Nzaba (Gençlerbirliği), Burak Öksüz, Atila Turan, Kouakou (Kocaelispor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Saruhanlı adayı Cüneyt Taylan kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Salihli adayı Metin Sepetçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Salihli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Demirci adayı Kenan Doğru kimdir? 2024 DEVA Partisi Manisa Demirci belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yeşilyurt adayı Niyazi Tan kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Yeşilyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kale adayı Nihat Şener kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Battalgazi adayı Resul Derin kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arguvan adayı Erdal Ekici kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yunak adayı Mustafa Yayla kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yalıhüyük adayı Ahmet Karaaslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Taşkent adayı Dilek Bestil kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Taşkent belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Seydişehir adayı Ali Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuklu adayı Mehmet Sumak kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Sarayönü adayı Mahpeyker Feryal Karça kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Meram adayı Canan Ceylan Tezcan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title