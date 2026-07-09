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Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK formaları giymişti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.

Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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