Gençlerbirliği, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 24. haftada Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda teknik direktör Levent Şahin yönetiminde taktik çalışmaları ve pas çalışmaları yapıldı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, saha kenarına kurulu platformlarda ve minyatür kalelerden oluşan alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla son buldu.

Tedavileri süren Oğulcan Ülgün ve Sekou Koita, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşması, 1 Mart Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
