Gençlerbirliği, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği, 7. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise sahada çalıştı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada çalıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından hız koşusuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
