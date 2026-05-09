Gençlerbirliği Kasımpaşa maçında kulübede gerginlik
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kulüpler arası gerginlik yaşandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e hakaret ettiği iddia edildi. Tartışma sonucunda her iki isim de kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta Kırmızı-Karalar'ın penaltı kazandığı pozisyonda Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu iddialara göre Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e küfretti. Sadece hakeme itirazda bulunduğunu ifade eden Düzgün, Belözoğlu'nun hakaretlerine maruz kaldı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından hakem Belözoğlu ile Düzgün'e kırmızı kart gösterdi. Kulübede çıkan tartışmanın ardından penaltı vuruşu yapıldı ve başkent ekibi 3-2 öne geçti. - ANKARA