Gençlerbirliği Kasımpaşa maçında kulübede gerginlik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta kulübede gerginlik çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta Kırmızı-Karalar'ın penaltı kazandığı pozisyonda Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu iddialara göre Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e küfretti. Sadece hakeme itirazda bulunduğunu ifade eden Düzgün, Belözoğlu'nun hakaretlerine maruz kaldı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından hakem Belözoğlu ile Düzgün'e kırmızı kart gösterdi. Kulübede çıkan tartışmanın ardından penaltı vuruşu yapıldı ve başkent ekibi 3-2 öne geçti. - ANKARA

