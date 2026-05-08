Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, çeşitli taktik ve oyun çalışmalarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri süren Dal Varesanovic ve Thalisson Kelven'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
