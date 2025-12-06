Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kötü gidişatlarını sona erdirmek istiyor.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Ligde haftaya son 2 sırada giren iki ekibin karşı karşıya geleceği maçı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden başkent temsilcisi 11 puanla 17'nci, konuk ekip Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, seyircisinin de desteğiyle Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 yenerek gruplara kalan kırmızı-siyahlılar, alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik maç öncesi moral buldu.
Başkent ekibinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.