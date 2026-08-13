Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, transfer yasağını kaldırarak 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eğribayat, Fenerbahçe'de 53 maça çıkıp geçen sezon Samsunspor'da kiralık oynamıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.
Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
2022-2023 sezonunda Göztepe'den Fenerbahçe'ye gelen İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla 53 maça çıktı.
Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde İrfan Can'ı Samsunspor'a kiralamıştı.???????
Kaynak: AA