Gençlerbirliği İlk Yarıda 1-0 Önde

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Koita, Tongya, Niang

ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Seslar, Serdar Gürler, Umut Bozok

Gol: Dk. 36 Tongya ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 16 Hanousek, Dk. 40 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.

13. dakikada bu kez ev sahibi takım gole yaklaştı. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda, top auta gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ın ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.