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Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı

Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını duyurdu. Resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

Recep Karatepe ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını duyuran başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerbirliği'miz, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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