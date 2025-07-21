Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren kırmızı-siyahlı takımın transferlerle kadrosunu güçlendirdiği vurgulandı.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol hayatına Katar merkezli ASPIRE Academy'de başladı. Sonrasında sırasıyla Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olympiakos, Adana Demirspor ve son olarak Al-Fayha'da oynadı." bilgilerine yer verildi.