Haberler

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, koşu ve top kapma oyunları ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı