Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, koşu ve top kapma oyunları ile tamamlandı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve koşu çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, karşılaşma için bugün Antalya'ya gidecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor