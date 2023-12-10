Gençlerbirliği, Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçta Göztepe'nin gollerini Nielsen ve Traore attı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Muhammed'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
54. dakikada Uğur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed, Ogün müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Amilton'un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kurtardı.
72. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nielsen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
74. dakikada Akabueze'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası altıpas içinde iyi yükselen Amilton, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
80. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ogün pasını Traore'ya aktardı. Traore'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
87. dakikada Doğan'ın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Traore, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Uğur Akdemir, Ensar Kemaloğlu (Enes Keskin dk. 90), Akabueze (Erdal Öztürk dk. 90), Muhammed Ertürk (Oltan Karakullukçu dk. 79), Kayode, Amilton (Rodrıgues dk. 90), Yatabare (Buğra Çağıran dk. 79)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Atalay Gökçe, Wu Shaocong, Buğra Çağıran, Enes Keskin, Erdal Öztürk, Yiğit Demir, Rodrigues, Oltan Karakullukçu, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk.90), Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Nielsen, İsmail Köybaşı, Mamah (Traore dk 60), Yalçın Kayan( Ahmed Ildız dk 73.), Doğan Erdoğan (Ümit Akdağ dk. 90), Tijanic, Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 60)
Yedekler: Arda Özçimen, Ali Dere, Celil yüksel, Traore, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildız, Emre Gedik, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Nielsen (dk. 72), Traore (dk. 80, 87) (Göztepe)
Kırmızı kart: Kayode (dk. 65) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Akabueze, Kayode, Uğur Akdemir (Gençlerbirliği) Doğan Erdoğan, Bilal Messaoudi, Ogün Bayrak (Göztepe) - ANKARA