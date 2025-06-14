Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda Muhabire Sözlü Saldırı

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Gençlerbirliği'nin 35. Olağan Genel Kurulu sırasında, toplantıya katılan bir grup, İHA muhabiri Fazlı Çolak'a sözlü saldırıda bulundu. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

- Gençlerbirliği Olağan Genel Kurulu'nda İHA muhabirine hakaret

ANKARA - Gençlerbirliği'nin 35. Genel Kurulu'nda kendi aralarında tartışan öfkeli bir grup İhlas Haber Ajansı muhabirine sözlü saldırıda bulundu.

Gençlerbirliği 35. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Kurul sırasında olay çıkartan bir grup İHA muhabirine sözlü saldırıda bulundu. Kurulda olay çıktığı esnada görevini yerine getirmeye çalışan İHA muhabiri Fazlı Çolak'ın üzerine 'neyi çekiyorsun sen' diyerek yürüdü. Gruptan bir şahıs ise Çolak'ın kolunu sıkarak tehdit etti. Öfkeli kalabalığın güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dağıtılmaya çalışıldığı sırada bir kişi ise önce Çolak'ın kolunu sıkarak gitmesine engel oldu ardından ise arkasından hakaret etti. Ayrıca Çolak'a hakaret eden kişilerin Etimesgutspor ve Ankaragücü'nün yönetiminde görev aldığı öğrenildi. Öte yandan Çolak'ın kolunu sıkarak arkasından hakaret eden şahsın ise Gençlerbirliği'nin eski yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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