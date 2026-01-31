Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Gaziantep FK ile Eryaman Stadı'nda mücadele edecek. Başkent ekibi, evinde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Ligde 19 puanı bulunan başkent temsilcisi, evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 yenen kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hesap.com Antalyaspor'a geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin, ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Başkent ekibi, Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
