Gençlerbirliği, 15 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 15 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Fıratcan Üzüm ve Traore'nin golleriyle kazanan başkent ekibi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.

RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.

Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.

Başkent ekibi 13 yıl sonra Galatasaray'ı İstanbul'da yendi

Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.

Başkent ekibi, bugünkü 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.

Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor- Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

İkinci Volkan Demirel dönemindeki ilk galibiyet

Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu