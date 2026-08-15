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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına İskoç VAR

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına İskoç VAR
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Andrew Dallas oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Andrew Dallas oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün saat 21.30'da Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Direnç Tonusluoğlu da maçın dördüncü hakemi olacak.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda İskoç hakem Andrew Dallas oturacak. Dallas'a AVAR'da Bersan Duran eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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